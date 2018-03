Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 22 maart In de nieuwsminuut onder meer aandacht voor een bijzonder incident tijdens de verkiezingsuitslag van de gemeente Aa en Hunze

In het nieuws in een minuut van donderdag 22 maart gaat het over wel een heel bijzonder incident tijdens de uitslagenavond van de verkiezingen in de gemeente Aa en Hunze. Volkstuinencomplex Moeder Aarde in Emmen wordt opgeknapt na aanhoudende vernielingen. Ook aandacht voor festival Zomerzinnen. Dat gaat verhuizen.