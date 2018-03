Muzikale ode aan dierentuin-directrice Aleid Rensen

EMMEN - Er komt een muzikale ode aan oud-dierentuindirectrice Aleid Rensen in het Rensenpark in Emmen.

Aleid Rensen vormde samen met haar man Jaap Rensen tussen 1970 en 1995 de directie van het dierenpark in het centrum in Emmen. Aleid Rensen overleed in december 2016.De gemeente geeft 40.000 euro subsidie aan twee culturele evenementen die in de oude dierentuin gaan plaatsvinden. Het gaat om de muziekvoorstelling Zoo Mooi! van Muziekvereniging Harmonie Euterpe. Deze ode aan Aleid Rensen moet in het voorjaar van 2019 plaatsvinden.Daarnaast komt er een openlucht fototentoonstelling van fotografe Heike Suhre uit Emmen. Dit wordt georganiseerd door Stichting Pentafoor.De gemeente Emmen wil het oude dierenpark, Rensenpark, de komende jaren ontwikkelingen tot creatieve broedplaats voor kunst, cultuur en innovatie. Deze twee culturele evenementen dragen daar aan bij, aldus Emmen. Daarnaast hebben andere evenementen in het park, zoals Boo at the Zoo en de stadsbarbecue al subsidie gehad.