D66-voorzitter na zetelverlies: Landelijk gaan er dingen mis Mark Sluiter baalt van de communicatie rondom de sleepwet (foto: D66)

ASSEN - Provinciebreed hebben de landelijke partijen zetels laten liggen. De Partij van de Arbeid verliest in onze provincie twaalf zetels, D66 acht, CDA drie en ChristenUnie één.

D66-voorzitter Mark Sluiter is teleurgesteld over het zetelverlies van zijn partij. "Ik zie hoe hard er gewerkt is tijdens de campagnes. Het is een soort afrekening. Na zeven gewonnen verkiezingen moet het een keer mis gaan, denk je dan. Landelijk gaan er momenteel wat dingen mis. Maar dat is mijn persoonlijke mening, niet als voorzitter."



Communicatie laat te wensen over

Volgens Sluiter gaat de communicatie bij D66 rondom de zogeheten sleepwet mis. Vóór die wet werd aangenomen, was D66 tegenstander van de nieuwe Wet op de veiligheidsdiensten. Sinds D66 deel uitmaakt van het kabinet-Rutte III, heeft de partij de komst van de sleepwet niet verhinderd.



"Dat is niet allemaal even handig gegaan, vind ik. Het is ook de wijze hoe je dat vervolgens communiceert rond het raadgevend referendum. Je kunt ook zeggen: we hebben dit punt ingeruild, maar we hebben wel milieu er voor teruggekregen, voor de gezondheidszorg en voor onderwijs. Dat is de communicatie die je doet. Dat had je duidelijker moeten hebben, want dat komt niet over bij de kiezer. Dat vind ik jammer en dat vind ik een gemiste kans. En dat heeft invloed gehad op het resultaat dat je lokaal boekt. Landelijk is toch voor een groot deel een leidraad voor de kiezer waarop je lokaal gaat stemmen", zegt Sluiter.



Herpakken

Daar waar D66 in de provincie acht zetels verloor, won de partij in Hoogeveen twee. "Daar hebben wij wel gescoord. Ik woon in Meppel en daar zie je dat er goed campagne gevoerd is. Ik vind het zo jammer dat het dan niet gelukt is om die tweede zetel binnen te halen. Dan ben je teleurgesteld. Dat mag wel. Maar dan moet je herpakken, snode plannen maken voor de komende verkiezingen en lessen trekken uit wat er fout is gegaan. Ook de communicatie: daar gaat het met name om. Daar zijn wat foute dingen gebeurd en dat moeten we kunnen voorkomen", besluit de voorzitter van D66.



Verlies

De PvdA heeft in Drenthe het grootste aantal zetels verloren: twaalf stuks. "Je moet ook in je verwachten realistisch zijn. Ik had niet verwacht dat wij na de Tweede Kamerverkiezingen meteen omhoog zouden gaan. Als je kijkt naar de Kamerverkiezingen zie je dat de PvdA nu ruim drie procent heeft gewonnen, maar tegelijkertijd zie je ook dat wij ten opzichte van de gemeenteraadsverkiezingen gemiddeld drie procent hebben verloren", zegt PvdA-voorzitter Jacob Bruintjes.



"Het is een beetje dubbel. De neergaande trend die wij hebben gezien vanaf de start van het vorige kabinet, is toch wel wat doorbroken. Dat is mooi, maar tegelijkertijd is er sprake van verlies en dat is vervelend."



PvdA in één gemeente de grootste

Bruintjes is wel trots op het behaalde resultaat in Emmen. "Het is heel knap dat de PvdA in Emmen het herstel heeft ingezet ten opzichte van de landelijke uitslagen en de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Tegelijkertijd heeft de PvdA in Coevorden zich vrijwel gestabiliseerd, dus er zijn wel lichtpunten in het geheel."



Tot slot is het gevoel in Midden-Drenthe dubbel: "De PvdA wint daar sterk ten opzichte van de Kamerverkiezingen, maar verliezen ook sterk ten opzichte van de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Maar we blijven daar wel de grootste en dat is ten minste nog één gemeente waarin de PvdA de grootste is."