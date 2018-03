Deel dit artikel:











Complexere operaties Treant naar Scheper Ziekenhuis Emmen Het Scheper Ziekenhuis in Emmen (foto: Treant)

EMMEN/HOOGEVEEN - Het Scheper Ziekenhuis in Emmen gaat voortaan complexere operaties uitvoeren. Patiënten die een nieuwe heup of knie moeten hebben, worden geopereerd in Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen. Mensen met botbreuken kunnen terecht in het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal.

Dit maakte Treant Zorggroep, waar de drie ziekenhuizen onder vallen, vandaag bekend.



Nodig

Volgens bestuursvoorzitter Carla van de Wiel is dit nodig om goede zorg bereikbaar en betaalbaar te houden. "Dat gaat ons alleen lukken als we onze zorg anders organiseren." Spoedeisende zorg is overigens nog wel beschikbaar op de drie locaties, ook als het dan gaat om botbreuken en heupfracturen.



Kortere wachttijden

De plannen waren eerder aangekondigd. Maar vanaf 1 april gaat de concentratie nu echt in werking. Patiënten die een nieuwe heup of knie nodig hebben, kunnen dan terecht in Bethesda Hoogeveen. Dat komt neer op zo'n vijfhonderd operaties per jaar. Na 1 april zullen in totaal zo’n 1.300 ingrepen van de 21 duizend op één locatie zijn geconcentreerd. Dat is ruim 6 procent.



Planbare operaties worden in Hoogeveen en Stadskanaal uitgevoerd. Hierdoor is er meer tijd voor complexere operaties in Emmen. Deze verdeling moet zorgen voor kortere wachttijden.



's Weekends dicht

Door het beter benutten van de capaciteit van operatiekamers en de beddencapaciteit hoeven de verpleegafdelingen chirurgie/orthopedie in Hoogeveen en Stadskanaal in het weekend niet volledig open te blijven. Dat zorgt voor een besparing van de kosten.