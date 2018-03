Deel dit artikel:











Man bestraft voor tonen geslachtsdeel aan fietsende meisjes Een 27 jarige man uit Peize is vandaag veroordeeld, omdat hij in 2016 zijn geslachtsdeel aan fietsende meisjes toonde (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Een 27 jarige man uit Peize is vandaag veroordeeld, omdat hij zijn geslachtsdeel toonde aan fietsende meisjes. Dit gebeurde in september 2016 en februari 2017 in Tynaarlo. De rechtbank legde hem een werkstraf van 120 uur op.

De man reed die dag in september met een auto langs het fietsend meisje en bevredigde zichzelf. In februari reed hij op de Groningerstraat nogmaals achter twee fietsende meisjes aan en toonde zijn geslacht.



Naast de werkstraf legde de rechtbank de man een voorwaardelijke celstraf van een maand op. Hij moet zich in de proeftijd klinisch laten behandelen.