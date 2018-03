Van moord verdachte Coevordenaar blijft in de cel

ZWOLLE/COEVORDEN - De 28-jarige Daniël de V. uit Coevorden, die wordt verdacht van een dodelijke schietpartij bij het Overijsselse gehucht Holtheme, blijft drie maanden langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Zwolle bepaald.

Het Openbaar Ministerie verdenkt De V. van moord en verboden wapenbezit, zegt zijn advocaat Judith Kwakman uit Assen.Op de avond van 4 maart werd de Coevordenaar aangehouden bij het politiebureau in zijn woonplaats. Hij heeft verklaard dat hij zichzelf wilde melden, maar dat niemand open deed. "Dat was de reden dat hij op het pand heeft geschoten", aldus Kwakman. Er waren volgens haar wel twee agenten, maar die waren op dat moment achter het bureau, omdat ze wilden uitrukken naar een melding.Die agenten hebben de schietende De V. aangehouden. Na zijn arrestatie vertelde hij dat hij in Holtheme, vlak over de Overijsselse grens iemand had neergeschoten . Rond dezelfde tijd werd aan de Haandrik een zwaargewonde 28-jarige Coevordenaar gevonden. Hij overleed korte tijd later.Waarom haar cliënt het slachtoffer heeft neergeschoten, wil Kwakman nog niet niet zeggen. Het enige dat ze kwijt wil, is dat beide mannen elkaar kenden. Of Daniël de V. ook een bekende is van de politie, wil ze ook niet zeggen.Op 14 juni is de eerste openbare zitting bij de rechtbank in Zwolle. De inhoudelijke behandeling van de moordzaak staat gepland op 11 september. Voor die tijd wordt De V. naar verwachting van zijn advocaat nog psychiatrisch onderzocht.