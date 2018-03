Deel dit artikel:











Wielrenner Bert-Jan Lindeman stapt af tijdens Ronde van Catalonië Bert-Jan Lindeman is afgestapt in de vierde etappe van de Ronde van Catalonië (foto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

WIELRENNEN - Bert-Jan Lindeman is afgestapt in de vierde etappe van de Ronde van Catalonië. De renner van LottoNL-Jumbo ondervond te veel last van de gevolgen van een valpartij in de derde rit. Lindeman, geboren in Emmen, kneusde daarbij een schouder en liep verwondingen aan beide handen op.

Tweede

Lindeman is de tweede renner die de Nederlandse ploeg voortijdig kwijtraakt in de Spaanse rittenkoers uit de WorldTour. Eerder gaf Robert Gesink op wegens lichte knieklachten. Renner en ploeg wilden geen risico nemen met het oog op de toekomst. Gesink rijdt dit jaar in principe zowel de Giro als de Tour.