Deel dit artikel:











Uitslaande brand in woonboerderij voormalig CdK Tichelaar [update] De woonboerderij van Jacques Tichelaar heeft vlam gevat (foto: Persbureau Meter) De uitslaande brand nabij Meppel (foto: Van Oost media)

DE SCHIPHORST - Aan de Staphorsterweg in buurtschap De Schiphorst bij Meppel staat een rietgedekte woonboerderij in brand. Het gaat om een uitslaande brand.

Het betreft de woonboerderij van voormalig commissaris van de koning Jacques Tichelaar. Dat bevestigt de brandweer. Het vuur wordt bestreden door vijf brandweerkorpsen.



De brandweer probeert de boerderij te redden door het riet van het dak te halen.

Er is niemand meer in de boerderij aanwezig.



Later meer.