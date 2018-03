Lammetje met hazenlip geboren in Dwingeloo

Deel dit artikel:











DWINGELOO - Schaapherder Johan Coelingh keek verbaasd op toen er vorige week een lammetje werd geboren in zijn kudde. Het beestje had een hazenlip.

Geschreven door Robert Jansema

Zeldzaamheid

"Wat een eigenaardig snuitje heeft dat lammetje'', dacht Johan Coelingh na de geboorte. Later merkte de herder op dat het lam een hazenlip had. "Dit is de eerste keer in 30 jaar dat ik dit meemaak", vertelt de herder.



Gezondheid

Volgens Coelingh heeft de aandoening geen gevolgen voor de gezondheid van het diertje. "Hij drinkt volop melk bij z'n moeder en hij knabbelt ook al een beetje aan het hooi. Het rammetje wordt ook niet buitengesloten, dus dat komt helemaal goed", vertelt de trotse herder.



Lambert

"Alle dieren die opvallen ten opzichte van de rest krijgen een naam. Dit lammetje heet Lambert", lacht Coelingh.