Zorgbuurderij De Wilde Haan in Balloo gered van dreigend faillissement

ASSEN - Zorgbuurderij De Wilde Haan in Balloo is van de ondergang gered. Het woon- en dagbestedingscentrum voor zwaar autistische jongeren is overgenomen door ondernemer Jannes Janssens uit Assen.

Margriet Benak

De buurderij in Balloo zat in financiële problemen door bestuurlijke onenigheid en dreigde failliet te gaan. Vanavond hebben de ouders van de cliënten te horen gekregen dat er een nieuwe eigenaar is.



Uitbreiden

Op dit moment wonen er acht cliënten in de Buurderij. Janssens wil dat het komende half jaar uitbreiden naar zestien. Ook komt er meer personeel te werken. Verder biedt het centrum dagbesteding in de vorm van dierverzorging en horeca.

Janssens heeft plannen om de theeschenkerij te vernieuwen, om straks weer dagjesmensen te ontvangen, en er komt een landwinkel.



Janssens is in Assen bekend als koper van het historische gebouw het Wapen van Drenthe, en van de Kostuumcentrale aan de Collardslaan, waar kantoren in komen. Behalve vastgoedondernemer is de Assenaar actief in de zorg. Zo was hij bestuurder bij ziekenhuizen en runt hij tegenwoordig het zorgadviesbedrijf Carecom.



De broer van Janssens, Koen Janssens, gaat de Buurderij in Balloo runnen. Hij is nu ook bestuurder bij behandelcentrum Woodbrookers van Jeugdhulp Friesland. Hij is ook al jaren actief in de zorgwereld.



