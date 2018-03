Wat verdienen de kersverse raadsleden van jouw gemeente?

Wat verdienen de raadsleden in jouw gemeente eigenlijk? (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Nu de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug zijn, worden de poppetjes op de de juiste plekken gezet. Maar iemand die plaats mag nemen op een van de zetels in de gemeenteraad doet dat niet gratis.

Er staat een vergoeding tegenover. Maar wat verdienen de raadsleden eigenlijk in jouw gemeente? De hoogte daarvan is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente waarvoor zij werken.Bekijk op de kaart wat raadsleden in jouw gemeente verdienen.