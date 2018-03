Eis: cel voor Hoogeveens stel dat geld verdiende aan telefoondiefstallen

ASSEN/HOOGEVEEN – Een man en zijn vriendin uit Hoogeveen verschenen vandaag voor een hele waslijst aan misdrijven voor de rechtbank in Assen. Het stel stal het afgelopen jaar uit meerdere winkels in Assen, Borger en Hoogeveen draadloze telefoons.

Met de telefoons belden ze dure 0900-nummers, waarmee ze online aankopen deden, onder meer bij goksites.Tegen de 41-jarige man eiste de officier van justitie negen maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk en 100 uur werkstraf. Volgens de aanklager heeft de man zich schuldig gemaakt aan dertien gevallen van telefoondiefstal,heling en diefstal van enkele aanhangwagens en een elektrische fiets in Drenthe en Groningen, rijden zonder rijbewijs op de A28 bij Pesse en diefstal van een scooter in Groningen.De telefoondiefstallen bij in totaal dertien winkels zou hij samen hebben gepleegd met zijn 28-jarige vriendin. Zij bekende een deel ervan. De vrouw bekende daarnaast dat ze in totaal vijf keer een vaste telefoon had gestolen uit woonzorgcentrum Jannes van der Sleedenhuis in Hoogeveen.De officier eiste tegen haar 98 dagen cel, waarvan dertig voorwaardelijk. Het stel moet daarnaast reclasseringstoezicht krijgen voor hulp bij schulden, een drugsverslaving en andere problemen. Ook wil de officier dat de man zo’n 10.000 euro terugbetaalt aan meerdere gedupeerden. Bij de vrouw gaat het om ruim 4.000 euro.Tijdens de rechtszaak zei de man dat hij de bedenker was van de beltruc. Het idee was dat de twee, die samen een schuld van zo’n 60.000 euro hebben, er geld mee konden verdienen. De twee stalen vaste draadloze telefoons uit voornamelijk winkels, belden buiten een 0900-betaalnummer, verstopten de telefoon en lieten de lijn open staan. Dat kostte de winkels veel geld.Onder meer een keuken- en beddenzaak aan de Borgstee in Assen, meerdere winkels in Borger en een lingeriezaak in Hoogeveen raakten gedupeerd. Bij de lingeriezaak stal de vrouw in juli de telefoon en verstopte hem in een holle boom pal voor de deur. Na vier dagen betrapte een bovenbuurman haar toen ze bij de boom kwam om te controleren of de lijn nog open was. Die trok aan de bel bij de winkel. De vrouw zei dat ze meerdere keren onder druk van haar vriend had gehandeld.De officier van justitie sprak over een gewiekste werkwijze, die hij totaal niet vond passen bij het Hoogeveense stel, waarvan de man niet eens kan lezen en schrijven. “Kortom: er is hier meer aan de hand dan simpele diefstallen. De verdachten laten niet het achterste van hun tong zien over wat er echt is gebeurd. Hier zit meer achter.”Op 5 april doet de rechtbank uitspraak.