Expositie Gevangenismuseum Veenhuizen neemt bezoekers mee naar vervlogen tijden

VEENHUIZEN - Geen stoffige vitrines en verkleurde maquettes, maar een nieuwe vaste en moderne expositie over de koloniën van Weldadigheid in het Gevangenismuseum in Veenhuizen. Zaterdag wordt hij geopend.

Waar eerder een gids de bezoekers van alles vertelde, is de informatie over de paupers nu interactief. "Ik denk dat bezoekers de geschiedenis van Veenhuizen beter begrijpen", vertelt conservator Mariëlle Kooij. "Ik hoop ook dat ze beter voelen hoe het was om hier te wonen, te werken en te zijn."Het begin van de expositie gaat over de periode van de weeskinderen. "We hebben gebruik gemaakt van een aantal historische bronnen om zo die reis te kunnen reconstrueren."De verbouwing kostte zo'n 800.000 euro. Dat is voor een groot gedeelte betaald door de provincie Drenthe en de gemeente Noordenveld. De bedoeling is dat het museum in de toekomst nog verder gaat uitbreiden. Kooij: "Over tien jaar hebben we hopelijk een hele eigen vleugel. Dan vertellen we over de geschiedenis over Veenhuizen en over misdaad en straf."