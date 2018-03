Deel dit artikel:











OM wil vrijspraak voor verdachte verduistering bij autodealer OM eist vrijspraak voor verduistering (foto: Pixabay.com)

GRONINGEN/ASSEN - Een 47-jarige man uit Tynaarlo moet worden vrijgesproken van het verduisteren van ruim 20.000 euro bij een autodealer in Assen waar hij werkzaam was.

De officier van justitie gaf de man voor de rechtbank vandaag het voordeel van de twijfel.



De man zou van mei 2014 tot eind augustus 2015 hebben gerommeld met facturen.

Naast service monteur was de man ook als kasbeheerder werkzaam bij de Assense dealer. Medewerkers was opgevallen dat er iets niet pluis was met de facturen. Er verdween geld en er waren bonnen die niet klopten. Dit gebeurde telkens als de kasbeheerder aan het werk was geweest.



Er volgde een intern onderzoek. Daaruit bleek dat er pinbonnen en contante betalingen uit de kas waren verdwenen. De administratieve acties namen ook toe vlak voordat de man op vakantie ging. "Voldoende financieel motief, zou je zeggen", zei de officier. Gaandeweg het onderzoek nam de man zelf ontslag. Hij had een andere baan aangeboden gekregen. Dat wekte nog meer argwaan binnen het bedrijf.



De man ontkent de zaak te hebben geflest. "Iedereen had een makkelijke pincode om administratieve zaken regelen, maar alle vingers wijzen naar mij." Medewerkers wisten deze pincodes van elkaar.



"Als je als organisatie zo makkelijke met pincodes omgaat, vraagt je bijna om fraude", zei de officier. "Hoe zeer hij de schijn ook tegen heeft, ik vraag toch vrijspraak."