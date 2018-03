Deel dit artikel:











Lois Abbingh toont klasse in EK-kwalificatieduel tegen Hongarije Voormalig E&O-speelster Lois Abbingh was goed op dreef voor Oranje (foto: ANP/Piroschka van de Wouw)

HANDBAL - Een nipte overwinning voor de Nederlandse handbalsters tegen Hongarije. Oranje won het duel in Györ met 19-18. Daarbij was er een hoofdrol voor Lois Abbingh.

De voormalige speelster van E&O uit Emmen was goed op dreef. Eerst verkleinde de topschutter de achterstand door een strafworp te benutten, daarna bracht ze Nederland aan de leiding met een hard schot van afstand. Keepster Tess Wester verrichtte vervolgens in de slotfase belangrijke reddingen, waardoor de minimale voorsprong intact bleef.



Oranje behield door de zege de leiding in de kwalificatiegroep voor het EK en is met zes punten uit drie wedstrijden al zo goed als zeker van deelname aan de eindronde in Frankrijk.