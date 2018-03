Deel dit artikel:











Niet de lijsttrekker, maar nummer twee van GroenLinks in raad Hoogeveen Catharina van Hien van GroenLinks Hoogeveen (foto: GroenLinks Hoogeveen)

HOOGEVEEN - Niet lijsttrekker Ben Buskes, maar nummer twee op de lijst van GroenLinks Catharina van Hien komt in de gemeenteraad van Hoogeveen.

GroenLinks haalt volgens de voorlopige uitslag één zetel in de gemeenteraad. Nummer twee op de lijst Catharina van Hien haalde ruim honderd stemmen meer dan lijsttrekker Ben Buskes en heeft dus recht op die ene raadszetel.



'Geen rekening mee gehouden'

"We hadden hier helemaal geen rekening mee gehouden", vertelt Van Hien. "We hoopten op verkiezingsavond op twee zetels, omdat we toch wel in de plus zaten, maar het werd er uiteindelijk één. En we gingen er automatisch van uit dat Ben die zou innemen."



"Vandaag hoorde ik dat ik meer stemmen had gekregen. Dat was een enorme verrassing, ik dacht: wat gebeurt me nou? Ik ben er nog beduusd van. Maar ik ga natuurlijk wel in de raad zitten. De kiezer heeft gesproken. "