PvdA-wethouder Albert Smit terug in raad Assen met voorkeursstemmen

ASSEN - De Asser PvdA-wethouder Albert Smit keert terug in de raad, ook al stond hij als lijstduwer op plek 21. Zijn voorkeursactie was een succes. "En ik ga er voor de volle honderd procent voor", zegt Smit.

Smit werd vorig jaar gepasseerd voor het lijsttrekkerschap bij de PvdA, terwijl hijzelf graag voor een derde termijn wilde gaan als wethouder en ook de partij met de verkiezingen wilde aanvoeren. Maar na een lijsttrekkersverkiezing kwam nieuwkomer Natasja Lubbers op 1.Smit liet zich uiteindelijk onderaan de lijst zetten, toen de PvdA hem ook niet op plaats twee wilde. Door campagne te voeren voor zichzelf, haalde Smit 545 voorkeursstemmen. "Voldoende om als raadslid terug te komen, maar ik ben ook beschikbaar als wethouder. En als 'm dat toch niet wordt, ga ik gewoon als raadslid verder. Echt voor honderd procent, want anders had ik niet op de kieslijst moeten gaan staan. Al die mensen hebben niet voor niets op mij gestemd. Dus neem ik mijn verantwoordelijkheid', zegt Smit.Of de PvdA weer in het college komt, is hoogst onzeker. De partij zat tot nu toe altijd in het college, maar is weggezakt van 6 naar 4 zetels in Assen. De ChristenUnie is nu de grootste partij met 5 zetels.Ook PvdA-raadslid Luc Rengers, die op 4 stond, haalde net als altijd weer ruim 500 voorkeursstemmen. De nummer 3 bij de PvdA, het huidige raadslid Cindy Vorselman, valt daardoor buiten de boot.Vertrekkend wethouder Ruud Wiersema van Stadspartij PLOP was ook lijstduwer, maar kreeg zoveel stemmen dat hij ook recht heeft op een raadszetel. "Ja best wel bijzonder, want zonder campagne voor mezelf te voeren heb ik dik 300 stemmen gekregen. Mooi natuurlijk."Maar Wiersema wil na twintig jaar gemeentepolitiek in Assen ermee stoppen Om passend afscheid te nemen liet de wethouder zich bombarderen tot lijstduwer, er verder geen rekening mee houdend dat hij er dan ook best nog wel eens in zou kunnen komen. "En hoewel ik het mooi vind dat zoveel mensen op mij hebben gestemd, is het tijd voor verjonging. Ik wil onze nummer 4, André Dik ook een kans geven", zegt Wiersema.Bij nieuwkomer 50PLUS valt Frank Duut, die verder Drents Statenlid is voor de partij, buiten de boot, ook al stond hij op nummer 2. De ouderenpartij kreeg weliswaar 3 zetels in Assen, maar de nummers 3 en 4, Dries Zwikker en Hettie Heeling, haalden meer voorkeursstemmen.Duut, die al eerder jaren in de Asser raad zat voor de VVD, zit er niet mee, zo zegt hij. "Ik zou ook hooguit een jaar in de gemeenteraad blijven zitten, vanwege mijn dubbelfunctie als lid van Provinciale Staten. Want volgend jaar zijn er weer Statenverkiezingen, en daar wil ik weer volop voor gaan namens 50PLUS. Dus zoveel maakt het niet uit, dat ene jaartje."Morgen om 10 uur wordt de uitslag van het stembureau Assen officieel bekendgemaakt. Daarbij gaat het om de voorkeursstemmen en de definitieve verdeling van de restzetel.