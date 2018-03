Deel dit artikel:











Hurry-Up woest na uitschakeling in beker: We zijn bestolen Het cruciale moment in Panningen: Suelmann krijgt direct rood

HANDBAL - 59 minuten lang stond Hurry-Up in Panningen op voorsprong in de kwartfinale van de beker, maar uiteindelijk ging de zege toch naar BEVO. De Limburgse ploeg won, na verlenging, met 32-31. Daardoor vervliegt de hoop op de laatste prijs voor Hurry-Up onder bewind van trainer/coach Martin Vlijm.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Cruciaal moment in de wedstrijd was de laatste seconde in de reguliere speeltijd, bij een stand van 26-26 toen Hurry-Up nog een vrije bal kreeg na een overtreding die neigde naar cirkelverdedigen. De jonge arbiters Klompers en Stolbe gaven de Zwartemeerders echter een vrije bal, terwijl de klok al over de 30 minuten was. Nog één poging dus voor voor Ronald Suelmann om Hurry-Up te behoeden voor de verlenging en naar de laatste 4 te schieten. De poging van de opbouwer van Hurry-Up belandde echter in de muur, in het gezicht van Jordin van Berlo. Gevolg: direct rood voor Suelmann en verlenging, waarin Hurry-Up ook nog eens twee minuten met een man minder speelde.



In de extra tijd kwam BEVO voor het eerst in de wedstrijd op voorsrpong. Hurry-Up vocht wel voor wat het waard was, maar toen ook Vaidas Trainavicius mandekking kreeg én in de tweede helft van de verlenging samen met BEVO-speler Wouter Sas met twee minuten van het veld werd gestuurd werd het wel heel moeilijk voor de Zwartemeerders.



Dario Polman, de beste man aan BEVO-zijde, zorgde 30 seconden voor tijd voor de 32-31. Hurry-Up had nog één aanval en speelde de troef Alexander Von Eitzen, maar de jonge Duitser zag zijn inzet gekeerd worden door BEVO-doelman Markus Hammerschmidt.