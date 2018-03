Hurry-Up speler Ronald Suelmann: Dit is zwaar onterecht

HANDBAL - Natuurlijk was Hurry-Up in de tweede helft van de reguliere speeltijd de voorsprong van vijf punten te gemakkelijk kwijtgeraakt in de kwartfinale van de beker, maar de beschuldigende vinger na de uitschakeling in Panningen tegen BEVO ging toch vooral naar scheidsrechters Jaap Klompers en Koen Stolbe, die kort voor de verlenging Ronald Suelmann een directe rode kaart gaven.

Hurry-Up woest na uitschakeling in beker: We zijn bestolen

Mede dankzij die rode kaart capituleerde Hurry-Up in de verlenging en bereikte BEVO de halve finale en komt er dit seizoen geen prijs naar Zwartemeer.Suelmann was alweer wat afgekoeld nadat hij voor de camera verscheen. "Maar ik ben nog steeds woest. In mijn ogen was het een zeer onterechte beslissing. Volgens de scheids gooi ik vol in het blok, maar dat is toch niet onontkoombaar in een dergelijke situatie? Ik wil die vrije bal op doel schieten en beweeg door te vallen. Het blok beweegt mee en vervolgens raak ik iemand in het gezicht. Het is niet zo dat ik iemand bewust in het gezicht raak."De rechteropbouwer vond de opmerking van de arbiter voordat hij aanlegde voor de vrije bal al raar. "Hij zei dat ik voorzichtig moest zijn en niemand moest raken, maar met een blok van zes man voor je zit die kans er toch echt wel in... ze stappen niet zomaar aan de kant om mij een vrije schietkans te geven.Suelmann vervolgt: "Het is waardeloos, maar het geeft wel het niveau aan van deze scheidsrechters. Naar mijn mening hadden deze twee mannen nooit op deze wedstrijd gezet mogen worden."