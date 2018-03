Deel dit artikel:











Auto over de kop op A37 bij Zwinderen Auto slaat over de kop op A37 (foto: Van Oost media)

ZWINDEREN - Op de A37 is een auto bij een eenzijdig ongeval over de kop geslagen en terechtgekomen op de vangrails in de berm.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Zwinderen, de oorzaak is nog niet bekend.



De bestuurder is onderzocht in een ambulance.