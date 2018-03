A37 naar Duitsland dicht door twee ongelukken

KLAZIENAVEEN - De A37 richting Duitsland is dicht tussen Klazienaveen en Zwartemeer. Twee vrachtwagens zijn daar vanochtend op elkaar gebotst.

Na een eerder ongeluk tussen een bedrijfswagen en een auto, kwam de auto op de linkerrijstrook stil te staan, meldt de Rijkswaterstaat Verkeersinformatie . De vrachtwagenchauffeur maakte een noodstop en kwam dwars op de linkerrijstrook te staan. Een tweede vrachtwagen kon de andere vrachtwagen niet meer ontwijken en botste in de zijkant. Er raakte niemand gewond.Door het ongeluk staat er aan de andere kant, tussen de Duitse grens richting Klazienaveen, momenteel vijf kilometer aan kijkfile . Er is een omleiding ingesteld. De ANWB verwacht dat de weg rond 09.00 uur weer vrij is.