'Rust, reinheid en structuur belangrijk voor Zorgbuurderij De Wilde Haan'

BALLOO - "Zorgen voor stabiliteit en rust, dat is onze eerste prioriteit", vertelt ondernemer Jannes Janssens na de overname van het woon- en dagbestedingscentrum voor zwaar autistische jongeren Zorgbuurderij De Wilde Haan in Balloo.

De Buurderij in Balloo zat in financiële problemen door bestuurlijke onenigheid en dreigde failliet te gaan. Gisteravond hebben de ouders van de cliënten te horen gekregen dat er een nieuwe eigenaar is."De Zorgbuurderij is van oorsprong een fantastisch mooi initiatief, maar door de afwezigheid van de vorige bestuurder vanwege ziekte is het in het slop geraakt. Er vonden veel bestuurswisselingen plaats de afgelopen twee jaar en dat kwam dit initiatief niet ten goede. Er moet rust, reinheid en structuur zijn in dit soort organisaties", vertelt Janssens.In de Buurderij worden op dit moment acht jongeren opgevangen, maar volgens Janssens is er plek voor meer. "We willen de groepen graag uitbreiden naar zestien en de dagbesteding goed neerzetten. Ook gaan wij kijken hoe we het naastgelegen theehuis erbij kunnen betrekken. Kunnen we er bijvoorbeeld een landwinkel met kleinvee van maken? Je moet er ook een kopje koffie kunnen drinken om even rustig te zijn."Het is de bedoeling dat de Buurderij, onder leiding van de broer van Janssens, Koen Janssens, wordt gerund met een combinatie van medewerkers, vrijwilligers en jongeren die daar wonen. "Het gaat ons niet zozeer om de winst, wel om dat we er een mooi bedrijf neerzetten. Het gaat erom dat we het centrum gered hebben. Ik denk dat we het goed kunnen neerzetten, dat het een net financieel bedrijf wordt. Wij geloven echt in het initiatief en we geloven dat we verder gaan groeien en deze organisatie mooier gaan neerzetten dan het al was", zegt Janssens.De naam blijft in eerste instantie Zorgbuurderij De Wilde Haan. "Dat heeft niet onze eerste prioriteit. Wij zullen geleidelijk de naam veranderen. Buurderij is nog steeds een mooi woord, dus ik denk dat we langzaam toe gaan groeien naar Buurderij Balloo. Rust en een gezonde organisatie is eerst belangrijker", besluit Janssens.Janssens is in Assen bekend als koper van het historische gebouw het Wapen van Drenthe en van de Kostuumcentrale aan de Collardslaan, waar kantoren in komen. Behalve als vastgoedondernemer is de Assenaar actief in de zorg. Zo was hij bestuurder bij ziekenhuizen en runt hij tegenwoordig het zorgadviesbedrijf Carecom. Zijn broer is bestuurder bij behandelcentrum Woodbrookers van Jeugdhulp Friesland. Hij is ook al jaren actief in de zorgwereld.