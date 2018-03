Zoek het uit! - Ondergrondse tunnels in Coevorden?

COEVORDEN - Ondergrondse tunnels die van het kasteel in Coevorden naar de Friesestraat zouden lopen. En in de oorlog werden deze tunnels gebruikt door de bezetter om gevangenen weg te loodsen.

Volgens de overgrootmoeder van een anonieme vragensteller liepen er in de Tweede Wereldoorlog tunnels onder Coevorden. Bij de watertoren, de gracht en het park zouden de tunnels van nut zijn geweest om mensen te helpen de Duitsers te ontvluchten. Ze stuurde haar vraag naar Zoek het uit! Historicus Gerrit Kleis: "Dat verhaal is ooit in de wereld gekomen door de sloop van een onderaards kamer- en gangenstelsel, dat veel beperkter was. Dat heeft hier wel in de buurt gelegen, aan de overkant van het kasteel. Dat was een ondergronds kruitmagazijn, waar het kruit dus werd opgeslagen.""Toen het garnizoen vertrok en het gesloopt werd in 1878, zag de verbaasde burgerij een gigantisch complex van gangen en kamers ondergronds. En het verhaal is geboren. Dat gaat dan verder."Het verhaal blijkt niets meer te zijn dan dat, een verhaal. "Het klopt niet. Het eerste argument is dat er in de archieven nergens sprake van is dat er tunnels geweest zijn. Dan was dat zeker genoteerd, maar dat kun je niet uit de boeken halen. Het tweede argument is: men kan hier nooit tunnels hebben gegraven van het kasteel naar de stad, omdat je door veengrond moet en door grachten heen. Dat zou nooit gelukt zijn", zegt Kleis.Toch is de historicus blij met het verhaal. "Eerlijk gezegd hoop ik niet dat het verhaal verdwijnt. Het is een prachtig verhaal en het stimuleert mensen om toch meer met de geschiedenis en vooral de Coevorder geschiedenis bezig te zijn. En wat is er nu mooier dan onderaardse gangen?"Met onze rubriek 'Zoek het uit!' willen we door jullie aan het werk gezet worden. Wij gaan aan de slag met de door jou ingestuurde vragen.