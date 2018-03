Receptionist/telefonist/administratief medewerker M/V

Deel dit artikel:











Receptionist/telefonist/administratief medewerker (40 uur per week ter vervanging van zwangerschapsverlof) M/V

Voor een productiebedrijf in Hoogeveen zijn wij op zoek naar een receptionist/ telefonist/ administratief medewerker. De periode betreft 1 juni 2018 tot minimaal december 2018.



De functie:

Enkele taken van de Receptionist / telefonist / administratief medewerker:

- Verzorgen telefoonverkeer

- Klantenontvangst

- Secretariële ondersteuning van directie en staf

- Flexibel inzetbaar bij pieken op de financiële- en verkoopafdeling

- Scannen van verkoop documenten

- Overige voorkomende administratieve werkzaamheden



Profiel:

Voor deze functie zoeken wij een enthousiaste collega met:

- MBO werk- en denkniveau; deze zojuist afgerond of een aantal jaren werkzaam in een

soortgelijke functie

- Goede talenkennis betreft Engels en Duits. Frans is een pré

- Representatief

- Communicatief vaardig

- Stressbestendig

- Relevante kennis van Word, Excel en Outlook



Geïnteresseerd?

Stuur een e-mail met motivatie en cv naar WerkgeversServicepunt-Drenthe@uwv.nl.



Vacaturenummer: 1308518