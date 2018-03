Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 23 maart In de nieuwsminuut onder meer aandacht voor de ongelukken op de A37 richting Duitsland (foto: Persbureau Meter)

In het nieuws in een minuut van vrijdag 23 maart gaat het over ongelukken die voor problemen zorgen op de A37 naar Duitsland. PvdA'er Ugbaad Kilincci komt met voorkeurstemmen in de gemeenteraad van Emmen, en aandacht voor een verbolgen Hurry up-handballer na een rode kaart tegen BEVO.