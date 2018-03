Deel dit artikel:











Werkstraf voor ex-militair die kinder- en dierenporno verzamelde De rechter veroordeelde de man tot een werkstraf van 240 uur (foto: archief RTV Drenthe)

COEVORDEN/ARNHEM - De militaire rechtbank in Arnhem heeft een werkstraf van 240 uur opgelegd aan een 38-jarige ex-militair uit Coevorden voor het bezit van kinder- en dierenporno.

Geschreven door Jeroen Kelderman

Als de man binnen drie jaar nog een keer de fout in gaat moet hij ook nog een celstraf van een jaar uitzitten.



De zaak kwam eind 2016 aan het rollen toen de Koninklijke Marechaussee twee laptops en een telefoon van de man in beslag nam. Een van de apparaten werd aangetroffen op de kazerne in Havelte.



Verzameling

De man verzamelde dwangmatig porno via internet en besteedde soms meerdere uren per dag aan het ruilen van bestanden met andere internetgebruikers. Hij verklaarde geen voldoening meer te halen uit zijn relatie en zijn werk bij Defensie.



De verboden afbeeldingen en filmpjes kwamen door het uitwisselen van bestanden op de apparaten van de man terecht, vertelde hij aan de rechter. Hij zou niet zelf op zoek zijn geweest naar kinder- en dierenporno.



Gevangenisstraf

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden anderhalf jaar gevangenisstraf waarvan een jaar voorwaardelijk tegen de man. Volgens justitie zou de ex-militair zich ook schuldig hebben gemaakt aan het verspreiden van kinderporno, maar dat acht de rechtbank niet bewezen.



De rechtbank laat in haar oordeel meewegen dat de man zelf op zoek is gegaan naar hulp, direct nadat zijn computers in beslag waren genomen. Zijn vrouw ondersteunt hem bij de therapie. De gevolgen van een gevangenisstraf zouden een te grote impact hebben op het leven van de man, die door de zaak zijn baan bij Defensie kwijtraakte.