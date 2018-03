Stelling: De landelijke Sinterklaasintocht is altijd welkom in Drenthe

ASSEN - Gemeenten staan niet langer in de rij om de intocht van Sinterklaas te organiseren.

De NTR heeft een brandbrief aan het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) geschreven om burgemeesters over te halen om de organisatie op zich te nemen, meldt RTL Nieuws "Natuurlijk willen wij niet dat er op deze manier een einde zou komen aan deze 66-jarige nationale televisietraditie." De NTR zendt het kinderfeest elk jaar uit en doet samen met de jaarlijks wisselende gemeente de organisatie.In de brief, die in handen is van RTL Nieuws, staat dat er tot vorig jaar altijd wel een of meer gemeenten waren die zich bij de NTR meldden voor de intocht. Dit jaar was dat anders, schreef Ajé Boschhuizen namens NTR op 7 maart aan het NGB."We zouden natuurlijk kunnen afwachten tot zich in de komende tijd wellicht alsnog een gemeente meldt, maar dat is - gezien de lange voorbereidingstijd van zo'n grootschalig project - nogal riskant met het oog op de planning", staat in de brief.De laatste keer dat een Drentse gemeente (Meppel) de intocht organiseerde was in 2015. Wat vindt u? Is de landelijke Sinterklaasintocht, dit jaar op zaterdag 17 november, altijd welkom in Drenthe? Of gaat de lol er af vanwege het tumult over het kinderfeest, zoals afgelopen november in Dokkum?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat uw reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Gisteren ging de stelling over de gemeenteraadsverkiezingen: Ik ben tevreden met de verkiezingsuitslag . Iets meer dan 58 procent is tevreden met de verkiezingsuitslag. Er stemden in totaal 1.533 mensen.