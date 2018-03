Gediscrimineerde PvdA-kandidaat met voorkeurstemmen in raad Emmen

EMMEN - Ugbaad Kilincci komt met voorkeurstemmen in de gemeenteraad van Emmen namens de PvdA.

Kilincci kwam afgelopen weekend in het nieuws, omdat ze tijdens het campagne voeren werd gediscrimineerd. Daardoor was ze diep geraakt. Na het voorval kreeg de geboren Somalische, die al sinds haar jeugd in Emmen woont, steunbetuigingen uit het hele land.De Emmense stond op plek 12 op de PvdA-lijst, maar ze behaalde 1.007 voorkeurstemmen. Daarmee behaalde ze de meeste na lijsttrekker Raymond Wanders (1.996) en de huidige wethouder Bouke Arends (1.482).Dat bleek vanochtend op het gemeentehuis in Emmen, waar de definitieve verkiezingsuitslag bekendgemaakt werd. Ook in de andere gemeenten wordt vandaag de definitieve uitslag duidelijk. Houd hiervoor onze site Drenthe Kiest in de gaten.