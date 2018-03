Deel dit artikel:











Muzieklijst Harry's Blues zondag 25 maart 2018

Glen Hansard (1970) is een veelzijdig mens. Hij is songwriter, zanger, acteur en gitarist en komt uit Ierland. In 1990 formeerde hij zijn band The Frames. In 2006 bracht hij zijn eerste soloalbum uit dat lovend werd ontvangen. In zijn werk werd hij sterk beïnvloed door Leonard Cohen, Van Morrison en Bob Dylan. Hansard is een overtuigd aanhanger van Hare Krisnha. Zijn nieuwste album is Between the shores.