Patiënt met MRSA in Wilhelmina Ziekenhuis Een patiënt in het WZA is besmet met MRSA (foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

ASSEN - In het Wilhelmina Ziekenhuis Assen is een patiënt besmet met de MRSA-bacterie. Dat bevestigt een woordvoerster van het ziekenhuis.

De ziekenhuisbacterie kwam aan het licht tijdens een ander onderzoek bij de patiënt. Die is daarna in afzondering geplaatst. De woordvoerster benadrukt dat de patiënt voor de ziekenhuisopname besmet geraakt is en niet in het WZA.



Op dit moment wordt het personeel dat de patiënt heeft verpleegd onderzocht. Daarvan wordt over een week de uitslag verwacht. De bacterie wordt vaak overgedragen door huidcontact. Ze kan gevaarlijk zijn voor mensen met een verminderde weerstand. Voor gezonde mensen vormt MRSA geen bedreiging.