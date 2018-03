Emmen: Kilincci (PvdA) en buurtwacht Angelslo (LEF!) in de raad

EMMEN - Naast Ugbaad Kilincci, die afgelopen weekend naar eigen zeggen gediscrimineerd werd en nu met voorkeurstemmen voor de PvdA in de gemeenteraad komt, zijn er nog wat opvallende verschuivingen in Emmen.

Kees Dijkstra (56) komt voor LEF! in de raad, samen met lijsttrekker Harry Leutscher. Hij kreeg 372 stemmen. De voorkeursdrempel in Emmen lag op 286 stemmen. Dijkstra's intrede in de Emmer raad gaat ten koste van Jenneke Ensink.Dijkstra komt uit de wijk Angelslo en werd vooral bekend omdat hij op de barricaden klom om sociale problemen in zijn wijk op te lossen. Hij trad op als buurtwacht.Dijkstra moest het nieuws vernemen via RTV Drenthe, die hem belde. "Ik ben helemaal overdonderd en vind het heel mooi dat ik in de raad kom. Harry zal mij zo ook wel bellen", verwijst Dijkstra naar lijsttrekker Harry Leutscher.Voor de VVD komt voormalig centrummanager Marcel Meijer met voorkeurstemmen in de gemeenteraad. Hij gaat samen met Margaret Smit de nummer twee op de lijst, Patrick de Jonge uit Erica voorbij."Ik ben echt blij dat het gelukt is", zegt Meijer na afloop van de openbare zitting. Nynke Houwing, oud-wethouder van 2010 tot 2014, keert niet meer terug in de raad. Zij stond op de vijfde plek.Bij Wakker Emmen valt het op dat Marcel Poelman, na lijsttrekker René van der Weide (5.081 stemmen), de meeste stemmen heeft gekregen: 958. Ook Leon Herbers uit Nieuw-Schoonebeek kreeg voldoende voorkeurstemmen. Poelman en Herbers zaten voor de verkiezingen al in de gemeenteraad. Hendrikus Velzing, ook bekend als voorzitter van handbalvereniging Hurry-Up uit Zwartemeer, keert niet terug in de raad.Jaap Beekhuis, de afgelopen vier jaar actief voor Wakker Emmen, keert eveneens niet terug in de Emmer politiek. Na een teleurstellende periode bij Wakker Emmen, waar hij een eenzaam bestaan in de fractie leidde, stond hij op plek vier op de lijst van 50Plus. 50Plus haalde één zetel, die gevuld wordt door Jan Fonhof. De partij is straks de enige ouderenpartij, want DOP en Seniorenbelang Noord verdwijnen.Burgemeester Eric van Oosterhout maakte dit vanochtend tijdens een openbare zitting op het gemeentehuis bekend. In de gemeente hebben 44.892 mensen (44.680 geldige stemmen) op 79 locaties hun stem uitgebracht.Van Oosterhout gaf aan nog een keer kritisch te willen kijken naar het aantal stembureaus in de gemeente. Dat waren er eergisteren 79 stuks. "We merkten echt dat we krap zaten met personeel", zegt hij. "Hier wil ik het met de nieuwe raad over hebben."Ook in de andere gemeenten wordt vandaag de definitieve uitslag duidelijk. Houd hiervoor onze site Drenthe Kiest in de gaten.