Vlijm vertrekt zonder prijs bij Hurry-Up: 'Dat mag de club zich aanrekenen'

HANDBAL - Hij kwam met een missie. Na drie landstitels, die hij pakte met Volendam en het misschien nog wel knappere landskampioenschap dat hij in 2014 vierde met BEVO, wilde Martin Vlijm in zijn twee seizoenen bij Hurry-Up ook een prijs pakken.

Hurry-Up woest na uitschakeling in beker: We zijn bestolen​

Mark Schmetz had wat te klagen over het niveau van de scheidsrechters in de BENE-League, maar dit is tien keer erger. Martin Vlijm

Ronald Suelmann na uitschakeling in beker: Dit is zwaar onterecht

Vorig jaar strandde die missie in drie halve finales. Dit jaar bleek de kwartfinale in de beker het eindstation. En dus zwaait Vlijm over twee maanden af zonder eremetaal."Het spijt me wel, maar dat reken ik mezelf helemaal niet aan en deze jongens ook niet. Zij hadden meer verdiend. Dit mag de club zich aanrekenen, want dit heeft te maken met het beleid. Kijk, de club hoefde echt niet alleen maar topspelers te halen, maar er moet wel een idee zijn maar dat was er niet", zegt Vlijm.Voor Vlijm was de krapte van de selectie twee jaar lang een doorn in het oog. Zo liet hij vorig jaar al weten dat hij roofbouw pleegde op zijn spelers en bleek het spelen op drie fronten (landstitel, beker en Europacup) uiteindelijk te veel gevraagd. "Maar ook gisteravond weer. Na het wegvallen van Ronald Suelmann met de rode kaart kunnen we niets. Datzelfde geldt voor Vaidas Trainavicius. Toen hij mandekking kreeg konden we niets doen. En wat als Tommie Falke wegvalt? Dan heb je hetzelfde probleem."De Amsterdamse coacht is dan ook bescheiden over de rol van Hurry-Up in de play-downserie, waarin de club uit Zwartemeer het spelen in de BENE-League moet veilig stellen. "We hebben een heel hoog niveau, maar er moet niets gebeuren. Als één van onze sterkhouders wegvalt met een blessure, dan hebben we geen vervangers en kan je gewoon degraderen. Daarom moeten we zorgen dat we in de eerste wedstrijden gelijk een slag slaan."Over de nederlaag van gisteravond in Panningen was Vlijm helder. "Een zeer onterechte nederlaag. We waren gewoon beter dan BEVO. Maar ja, dat is sport hè. Soms speelt geluk ook een factor en het geluk was vandaag aan hun zijde."Volgens Vlijm waren de scheidsrechters en ook de heren achter de wedstrijdtafel bepalend voor de wedstrijd. "Ik moet op mijn woorden passen nu, maar alle beslissingen in de beslissende fase van de wedstrijd waren tegen ons. Voor rust viel alles in ons voordeel, dat klopt. Maar ik heb het liever andersom hoor, want deze wedstrijden beslis je niet in de eerste helft.Vanzelfsprekend kwam Vlijm ook nog terug op hét moment van de wedstrijd: de rode kaart voor Ronald Suelmann. "Onbegrijpelijk. Ik ken deze regel niet. Dat je niet in het blok mag gooien. Dan kan je dus net zo goed die vrije worp niet nemen. Het zegt alles over het niveau van deze scheidsrechters."Volgens Vlijm is het onbegrijpelijk dat het NHV deze scheidsrechters op dit duel had gezet. "Ik begreep dat Mark Schmetz (trainer van LIONS, red.) wat te klagen had over het niveau van de scheidsrechters in de BENE-League... Nou, dit is tien keer erger."Voor het volgend seizoen heeft Vlijm inmiddels een aantal aanbiedingen op zak, waarvan er één heel concreet is (naar alle waarschijnlijkheid is dat BENE-Leaguedeelnemer Sporting Nelo). "Als mijn vrouw naar Limburg wil verhuizen en daar een baan vindt, dan word ik trainer in België. Lukt dat niet, dan heb ik na negen jaar een jaartje niets. Ik heb negen seizoenen lang gedaan wat ik zelf wilde, nu is de vrouw aan zet."