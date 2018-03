Rabbe Vedder (Gemeentebelangen) uit Annen dankzij voorkeursstemmen in de raad

GIETEN - In Aa en Hunze wordt Rabbe Vedder van de Combinatie Gemeentebelangen dankzij voorkeurstemmen raadslid.

Rabbe Vedder uit Annen stond op plaats 11 op de kandidatenlijst, maar kreeg 469 voorkeurstemmen. Daarmee is hij na lijsttrekker Henk Heijerman, die 2053 stemmen kreeg, de tweede man van de partij.Combinatie Gemeentebelangen heeft recht op tien zetels in de raad van Aa en Hunze. De negende kandidaat, Jeroen Keizer uit Gasselte, komt voorlopig niet in de raad. Maar omdat de kans groot is dat Henk Heijerman weer wethouder wordt, is de verwachting dat Keizer straks alsnog raadslid wordt.De definitieve uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen zijn te vinden op onze Drenthe Kiest-pagina