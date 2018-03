Deel dit artikel:











Werkstraf voor boze buurman met mes in Emmen De Emmenaar kreeg zestig uur werkstraf (foto: RTVDrenthe/Kim Stellingwerf)

ASSEN/EMMEN - Voor diefstallen en het bedreigen van zijn buurvrouw met een slagersmes moet een 46-jarige man uit Emmen zestig uur werkstraf uitvoeren. Dat bepaalde de rechter in Assen vanmorgen.

De man had het al langer aan de stok met zijn buurvrouw, maar 1 september vorig jaar liep het uit de hand.



Voor het raam

De man stond voor het raam van de vrouw en maakte met een slagersmes een snijdende beweging langs zijn keel. "Ik vermoord jou en je kinderen", riep hij daarbij. De geïntimideerde vrouw belde de politie.



Mes in de tuin

Toen er een paar agenten waren, begon de man opnieuw te dreigen en te schelden. Het slachtoffer vertelde dat de man eerder al eens een mes in haar tuin had gegooid. De Emmenaar zei dat dat per ongeluk was gebeurd tijdens een barbecue.



Na zijn arrestatie bleek dat de man ook elektrische fiets en een stapel aluminium buizen had gestolen.