PvdA Hoogeveen wil hertelling stemmen

HOOGEVEEN - De PvdA in Hoogeveen heeft tevergeefs een verzoek ingediend over hertelling van de stemmen. De partij kwam drie stemmen tekort om kans te maken op de laatste raadszetel.

Het verzoek is door het hoofdstembureau afgewezen, meldt de Hoogeveensche Courant . Inge Oosting van de PvdA is teleurgesteld en zij beraadt zich vanmiddag met haar partij over wat nu te doen.Volgens de krant is de gemeenteraad over een eventuele hertelling te laten beslissen de enige mogelijkheid die er nog is. Oosting zegt dat haar partij daar dit weekend een besluit over neemt.In Hoogeveen zijn in totaal 22.783 stemmen uitgebracht. "Op dat aantal is drie natuurlijk heel weinig", aldus Oosting. Het verzoek om hertelling is gedaan, omdat bij vijf stembureaus verschillen zijn tussen het aantal toegelaten kiezers en de getelde stembiljetten.De definitieve uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen zijn te vinden op onze Drenthe Kiest -pagina.