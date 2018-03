Ondernemen in Drenthe: 'Ik had nooit gedacht dat onze tafel van plastic afval in de Playboy zou staan'

HOOGEVEEN - Het was een ingewikkelde opdracht voor Vepa uit Hoogeveen. Van Amsterdams plastic afval kantoormeubelen maken. Het is gelukt en het heeft het Drentse bedrijf vooral veel aandacht gebracht. "Ik had nooit gedacht dat ik in de Playboy zou staan."

De organisatie Plastic Whale vist jaarlijks plastic afval uit de Amsterdamse grachten. Ze wilden wat met het afval doen. Kantoormeubelfabrikant Vepa uit Hoogeveen kreeg het voor elkaar. Ze kunnen zo'n twintig tafels en een aantal stoelen per jaar maken. "Het plastic is op, dus we kunnen niet meer maken", zegt directeur Janwillem de Kam van Vepa in het TV Drenthe-programma 'Ondernemen in Drenthe'.Niet dat de tafels en stoelen goedkoop zijn. Een set kost snel zo'n 20.000 euro. Maar dat weerhoudt partijen er niet van om de meubels te kopen. "Het verhaal doet het", zegt De Kam. En hierbij blijft het niet. Vepa is inmiddels in India met een Nederlandse organisatie aan het kijken of ze wat met plastic afval kunnen doen. Dan hebben zowel Vepa als de Indiërs die elke dag petflessen verzamelen er wat aan. Zij krijgen geld voor de flessen.Jeremiah Pelatja uit Hoogeveen is een onderneming gestart waar zijn eigen verleden centraal staat. Een verleden dat wordt gekenmerkt door drugs, geweld en overvallen . Pelatja heeft daarvoor een aantal jaren in de gevangenis gezeten. "Ik was een echte probleemgast. Maar nu ben ik helemaal veranderd. Los van die ellende."Pelatjah miste de liefde van zijn vader en groeide in armoede op. Hij kon dat niet aanzien en gleed af. "Dit verleden gebruik ik nu om jongeren te wijzen op wat er fout kan gaan." Hij geeft lezingen op scholen, werkt voor de gemeente Hoogeveen om te proberen jongeren op het rechte pad te krijgen en geeft boksclinics."Ze schreeuwen om hulp. Daarom vertonen ze dit gedrag."Binnenkort wordt er in Hoogeveen een bijeenkomst voor ondernemers gehouden om de zoektocht naar kapitaal wat makkelijker te maken. Ellen Ploeger van FLINC, een organisatie met zijn oorsprong bij de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij, NOM. Ze vertelt er over in 'Ondernemen in Drenthe'.Op 6 april krijgen ondernemers die op zoek zijn naar kapitaal, maar niet goed weten waar ze moeten zoeken, de kans om zich aan te prijzen. Dat gebeurt tijdens het evenement Fund&Grow in de Ondernemersfabriek in Hoogeveen. "In de praktijk zie je dat de bank een deel van de financiering op zich neemt. Maar je ziet dat er ook alternatieve financiers nodig zijn.""Samen met de Ondernemersfabriek, Rabobank en Young Business Award Foundations hebben we dit opgezet. En we zijn op zoek naar Drentse ondernemers die vernieuwende projecten heeft. Die plannen moeten op korte termijn realiseerbaar zijn.'Ondernemers krijgen tijdens dit evenement de kans om zich te presenteren. Ze worden ook geholpen bij het 'investor ready' te maken. Opgeven kan tot 28 maart