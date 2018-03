Deel dit artikel:











'Gouden' Kjeld Nuis nu ook ridder Nuis won goud op de 1.000 en 1.500 meter (foto: EPA)

SCHAATSEN - Schaatser Kjeld Nuis uit Emmen is geridderd voor de gouden medailles die hij heeft gewonnen op de Winterspelen in Pyeongchang.

De huldiging vond plaats in de Grote Kerk in Den Haag. Ook schaatssters Carlijn Achtereekte en Esmee Visser, shorttrackster Suzanne Schulting en zitskiër Jeroen Kampschreur kregen een lintje. Ze zijn allemaal benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Sportminister Bruno Bruins speldde de bijbehorende versierselen op.



Nuis won goud op de 1.500 en 1.000 meter op de Spelen in Zuid-Korea. Op 8 april wordt hij in Emmen gehuldigd.