ChristenUnie in Assen komt met externe informateur voor collegeonderhandelingen Gerben Huisman van de ChristenUnie voorgedragen als informateur in Assen (foto: ChristenUnie)

ASSEN - De ChristenUnie in Assen, die met de raadsverkiezingen de grootste partij is geworden, wil met een externe informateur de collegeonderhandelingen in.

Geschreven door Margriet Benak

De partij komt met Gerben Huisman, de griffier van Provinciale Staten in Friesland. Hij stond vorig jaar bij de Tweede Kamerverkiezingen elfde op de lijst van de ChristenUnie.



Volgens ChristenUnie-voorman Bert Wienen heeft Gerben Huisman ervaring met de collegevorming bij de provincie Friesland en een nieuwe aanpak daarin. "Wij willen in Assen naar een meer open onderhandelingstraject, waarbij ook inwoners betrokken worden. Hij heeft ervaring in dat soort bestuurlijke vernieuwingstrajecten", zegt Wienen.



Meer betrokkenheid en openheid

Wienen wil naar meer betrokkenheid en openheid, en denkt ondermeer aan onderhandelingen op andere plekken dan alleen het stadhuis. "Vraag me nog niet waar en hoe, maar dat is wel onze inzet. Uit de besloten kamertjes, en meer in het openbaar."



Ook koerst de ChristenUnie naar een breder bestuursakkoord dan voorgaande periodes. "Geen dichtgetimmerd collegeprogramma, maar meer op hoofdlijnen met inbreng van meer partijen."



De andere partijen zijn inmiddels op de hoogte gebracht van de informateur. Donderdag praat de nieuwe raad in Assen over de manier waarop de collegeonderhandelingen ingezet moeten worden.