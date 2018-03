Deel dit artikel:











Boer Erwin Brink (VVD) en 'zoon van' alsnog in de raad Midden-Drenthe Erwin Brink kreeg 241 voorkeursstemmen en daarmee komt Brink in de raad van de gemeente Midden-Drenthe (foto: RTV Drenthe/Josien Feitsma)

ZWIGGELTE - "Het komt toch wel als een verrassing", aldus nieuwbakken raadslid VVD Erwin Brink. "Maar nu het zover is accepteer ik het uiteraard en ben ik ook echt blij."

Geschreven door Marjolein Lauret

De 31-jarige zoon van gedeputeerde Henk Brink dacht dat hij op plek 10 op de lijst voor de VVD onverkiesbaar was. Maar nadat vanochtend alle voorkeursstemmen geteld waren, kreeg hij 241 stemmen. En daarmee komt Brink alsnog in de raad van de gemeente Midden-Drenthe.



Boerderij op 1

En dat moet even bezinken bij de boer uit Zwiggelte "Ik moet nog wel bedenken hoe ik dat doe met de boerderij, want dat staat op nummer 1."



Naast de verschuiving van Brink heeft de 23-jarige Marie Cecile Hartzmann ook genoeg voorkeursstemmen gekregen om in de raad te komen. En daarmee verjongt de VVD aanzienlijk. "Ja, daar stonden we ook voor in onze campagne. Het is natuurlijk hartstikke leuk dat het ook beloond wordt."



Stemmen op de persoon

Brink is onwennig blij met z'n zetel in de raad. Toch hoopt hij één ding: "Ik hoop dat de mensen gestemd hebben op de persoon en niet op 'de zoon van'."