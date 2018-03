Deel dit artikel:











Inbreker tandartspraktijk krijgt werk- en celstraf voor de kiezen De man uit Coevorden probeerde bij de tandartspraktijk in te breken, dit mislukte (foto: Pixabay.com)

ASSEN/COEVORDEN - Een 39-jarige man uit Coevorden moet een werkstraf van 80 uur uitvoeren voor een poging tot inbraak bij een tandartsenpraktijk in zijn woonplaats. Ook legde de rechtbank in Assen een voorwaardelijke celstraf van twee weken op.

Samen met een kompaan probeerde hij op 12 februari van vorig jaar in te breken bij de praktijk. De twee werden betrapt door een buurjongen. Hij hoorde verdachte geluiden op straat en zag twee mannen bij de ingang staan die het slot van de deur probeerde te forceren.



Steegje

De jongen alarmeerde de politie. De twee mannen verdwenen even later in een steegje. Dankzij het opgegeven signalement kon de Coevordenaar uiteindelijk worden opgepakt.



Aan diggelen

De poging tot inbraak was overigens niet het enige dat hij op zijn kerfstok had. In juni 2016 had hij drie ruiten ingegooid bij een buurman. Hij schopte tegen diens deur aan. De bewoner hoorde dat iemand buiten ‘vuiler kankerlijder’ riep. Vervolgens gingen de ruiten aan diggelen. De politie kwam bij de Coevordenaar uit, omdat diens stem was herkend. De man vertelde de politie achteraf dat hij zich kapot ergerde aan zijn buurman. Die zou volgens hem speed verkopen.