Deel dit artikel:











Jan Bos informateur in Emmen en Borger-Odoorn Jan Bos tijdens zijn laatste vergadering eind februari (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

EMMEN - Oud-wethouder Jan Bos van Wakker Emmen krijgt het druk. Hij wordt informateur in twee gemeenten: Emmen en Borger-Odoorn.

Geschreven door Janet Oortwijn

Bos stopte in februari als wethouder in Emmen en is nu directeur Publiek Vervoer Groningen Drenthe.



Verkennend gesprek

Gisteren werd al bekend dat hij de onderhandelingen in Borger-Odoorn gaat leiden, vandaag komt daar Emmen bij. Alle fracties in Emmen zijn op 28 maart uitgenodigd om te komen praten over het nieuw te vormen college.



Lijsttrekker René van der Weide van Wakker Emmen heeft alle lijsttrekkers uitgenodigd voor een verkennend gesprek.



"Jan Bos is de ideale man om dit proces goed te begeleiden", legt Van der Weide de keuze uit. "Hij kent de gemeente, kan als geen ander verbindingen leggen en wordt door alle partijen gewaardeerd."



Uitslag

Op donderdagavond 5 april doet Jan Bos verslag van deze gesprekken aan de gemeenteraad in de raadszaal. Dan kunnen alle partijen aangeven hoe zij tegen de uitslag aankijken. De nieuwe gemeenteraad wordt volgende week donderdag geïnstalleerd.