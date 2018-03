'Ik ben nog steeds overrompeld, ik schrok echt'

EMMEN - Bijna zes uur na het nieuws is hij nog steeds verbaasd. Kees Dijkstra uit de Emmer wijk Angelslo komt in de gemeenteraad, voor raadspartij LEF!.

Samen met lijsttrekker en huidig fractievoorzitter Harry Leutscher gaat hij de twee zetels voor de fractie vullen.Dijkstra werd vooral bekend van 'zijn' wijk Angelslo, waar hij als buurtwacht optrad om de problemen in de wijk te verminderen.Dijkstra was altijd kritisch op de politiek, maar zag dat het in Angelslo uiteindelijk geholpen heeft. Als raadslid gaat hij een nieuwe periode in zijn leven tegemoet. "Het is allemaal heel erg nieuw voor mij, maar ik heb er ook veel zin in."LEF! had gehoopt op drie, vier zetels woensdagavond. Het werden er twee. "Wat dat betreft heerste er toch wat teleurstelling", vertelt Dijkstra, die Jenneke Ensink (nummer 2 op de lijst) voorbij gaat met 372 voorkeurstemmen. "Ik vind het ook echt jammer voor haar. Ze is heel ervaren. Maar ik hoop dat ik veel van Harry en Jenneke kan leren."Dijkstra is naast kersvers raadslid conciërge op het Hondsrug College. "Dat blijf ik ook zeker. Even afwachten hoe het allemaal gaat straks en hoe ik dat het beste kan combineren."De Emmenaar wil zich blijven inzetten voor de wijken, samen met andere fracties. "Als we dat met z'n allen naar een hoger plan kunnen tillen, als het gaat om veiligheid enzovoort, dat zou ik geweldig vinden."