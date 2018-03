Deel dit artikel:











Lintje voor brandweermannen in Midden-Drenthe Brandweermannen midden-Drenthe krijgen lintje (foto: Marcel Antonisse/ANP)

BEILEN - Auke Oosting en Harry Popken zijn vanavond benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Ze krijgen de onderscheiding voor hun activiteiten en inzet voor de vrijwillige brandweer van Midden-Drenthe.

Auke Oosting is sinds 1979 lid van de brandweerpost Beilen en Auke Oosting was van 1995 tot maart dit jaar lid van de brandweerpost Smilde.



Ze staan bekend als mannen met een brandweerhart en hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de openbare veiligheid in de gemeente Midden-Drenthe.



Burgemeester Damsma reikte de koninklijke onderscheidingen uit