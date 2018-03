Deel dit artikel:











Leger des Heils rijdt met soepauto Emmen rond Het leger des Heils in Emmen (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - Het Leger des Heils rijdt sinds kort op elke donderdagavond rond met een soepauto.

Geschreven door Janet Oortwijn

"We zijn nog heel erg in de onderzoeksfase", zegt Renate Harkema. "Zoeken naar de juiste route."



De vrijwilligers van het Leger des Heils gaan met een grote pan soep op pad, op zoek naar mensen die op straat slapen. "Sommige mensen verstoppen zich een beetje als wij komen. Er zijn echt mensen die op straat slapen."



"We hopen deze groep beter in beeld te krijgen", legt Harkema uit. "Als je niet naar de voorziening komt, dan komt de voorziening naar jou toe. Dat is het idee."