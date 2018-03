Astronaut André Kuipers ontmoet z'n voorvader in Veenhuizen

VEENHUIZEN - Gerrit Lut uit Leiden leefde in de 19e eeuw. Hij was een landloper en werd daarom meerdere keren opgepakt en naar Veenhuizen gestuurd. Hij moest, net als zoveel andere paupers, heropgevoed worden. Astronaut André Kuipers is een nazaat van Lut.

"Mijn oma heet Lut. En via een televisieprogramma ben ik er achter gekomen dat mijn over-over-overgrootvader Gerrit Lut was en hier in Veenhuizen gestorven is," aldus Kuipers. Hij is vandaag in Veenhuizen om de expositie De koloniën van Weldadigheid te openen.Onderdeel van de opening is een theaterstuk van garage TDI. Daarin wordt het verhaal van Gerrit Lut verteld. En zo staat André Kuipers ineens oog in oog met z'n oude opa.Omdat Gerrit Lut naar Veenhuizen is gestuurd, zijn er foto's van hem. "Van veel mensen in die tijd zijn geen foto's, maar iedereen in Veenhuizen werd op de foto gezet. Ik heb die foto zelf ook, heel bijzonder om te hebben en ik kijk er vaak naar" zegt Kuipers. "Of ik op 'm lijk? Nou opa Lut had een flinke baard, dus dat is niet helemaal gelukt." Koning Willem-Alexander komt 20 april naar Frederiksoord. Hij is dan aanwezig bij de viering van het tweehonderdjarig bestaan van de Maatschappij van Weldadigheid. "Ik weet niet of hij een nazaat is van een pauper, die voorsprong heb ik dan op hem." zegt Kuipers lachend.