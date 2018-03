Zes ton voor uitbreiding Gevangenismuseum Veenhuizen

VEENHUIZEN - De provincie Drenthe stelt 400.000 euro beschikbaar voor de verbouwing van de zuidvleugel van het Gevangenismuseum in Veenhuizen. Met het geld kunnen de expositiemogelijkheden en de publieksruimten worden uitgebreid.

Gedeputeerde Cees Bijl maakte dat vanmiddag bekend tijdens de opening van de nieuwe expositie in het Gevangenismuseum.Volgens Bijl vervult het Gevangenismuseum een belangrijke rol in Drenthe. "Als economische trekker in Veenhuizen, als relevant museum voor onze provincie en als bezoekerscentrum voor kandidaat-werelderfgoed de Koloniën."Vanmiddag werd ook bekend dat de gemeente Noordenveld twee ton bijdraagt aan de verbouwingskosten. "Het museum is een belangrijke publiekstrekker die onmisbaar is als aanjager van het toerisme en de lokale economie in Veenhuizen en daarbuiten", aldus burgemeester Klaas Smid van Noordenveld.Twee weken geleden kreeg het Gevangenismuseum al 600.000 euro van de BankGiro Loterij . Het museum legt zelf ruim zeven ton op tafel voor de uitbreiding en verbouwing die bijna twee miljoen kost. Begin 2019 moeten de werkzaamheden beginnen.