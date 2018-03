Deel dit artikel:











Progressief Westerveld begint met gesprekken Progressief Westerveld begint aan gesprekken (foto Andries Ophof)

DIEVER - Progressief Westerveld gaat vanaf komend weekend het gesprek met de andere partijen in de raad van Westerveld aan. De partij is de grootste in de gemeente.

Geschreven door Andries Ophof

Voormalig fractievoorzitter van Progressief Westerveld, Paul Wijers, is gevraagd om als informateur aan de slag te gaan. Juist vanwege zijn ervaring in de Westerveldse politiek is hij gevraagd, zo zegt Progressief Westerveld.



Gaswinning en lelieteelt

Progressief Westerveld is sinds deze week opnieuw de grootste partij in Westerveld. Het is een samenwerking van D66 en GroenLinks. Lijsttrekker Anke Oosterhuis denkt dat de partij groot is gebleven vanwege haar uitgesproken mening over de lelieteelt en de gaswinning.



Tijdens de vorige onderhandelingen vier jaar geleden viel Progressief Westerveld buiten de boot, toen VVD, CDA en PvdA een deal sloten. De gesprekken liepen destijds stroef. Ook nu zal het erom spannen of de partijen overeenstemming bereiken over bijvoorbeeld het standpunt rond de lelieteelt.



Henk Doeven niet in de raad

Vandaag is ook bekend geworden dat er een wisseling is bij de lokale partij DSSW/Sterk Westerveld. Niet het zittende DSWW-raadslid Henk Doeven uit Wapserveen komt terug in de nieuwe gemeenteraad, maar nieuweling Alfred Schoenmaker uit Diever. Schoenmaker, die op 4 stond, kreeg meer voorkeurstemmen dan Doeven op nummer 3.

Henk Doeven is de wethouderskandidaat van DSSW/SW.