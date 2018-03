Deel dit artikel:











Vader en dochter Kerssies samen in gemeenteraad Midden-Drenthe Lijsttrekker Jannes Kerssies (foto:RTV Drenthe)

BEILEN- Naast vader en lijsttrekker Jannes Kerssies, vertegenwoordigt straks ook dochter Kerssies Gemeentebelangen in Midden-Drenthe. Met voorkeurstemmen is Hetty Meijering-Kerssies in de gemeenteraad gekomen.

Geschreven door Josien Feitsma

Verassing

"Super, geweldig! Ik ben zo blij en trots dat de inwoners op mij gestemd hebben," vertelt Hetty Meijering-Kerssies. Van plek vijf maakte ze een sprong naar plek twee. Haar vader had haar nog gewaarschuwd, maar zelf was ze eerst met stomheid geslagen. "Ik moet het altijd eerst zeker weten voordat ik echt blij kan zijn en dit had ik echt niet verwacht".



Eerste vrouw

Door de verschuiving binnen Gemeentebelangen valt Jarno Frenken net buiten de boot. Meijering-Kerssies denkt dat de voorkeurstemmen voor een deel komen omdat ze de eerste vrouw op de lijst bij Gemeentebelangen is.



Samenwerking

Meijering-Kerssies vind het niet gek om straks samen met haar vader in de gemeenteraad te zitten. Ze kijkt ernaar uit. "Dat gaat goed komen, we weten goed wat we aan elkaar hebben. Ik kan zo ook veel van hem leren, want het is allemaal nieuw voor me."