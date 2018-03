Jan van Veen nieuwe performance manager TeamNL

SCHAATSEN - Schaatstrainer Jan van Veen uit Dwingeloo wordt performance manager bij TeamNL. Hij komt in dienst bij NOC*NSF en wordt onderdeel van het high performance team dat erop gericht is de technische staf van de de Nederlandse sportteams optimaal te ondersteunen zodat de Nederlandse topsporters de beste begeleiding om zich heen hebben.

"Ik ben al eens eerder gevraagd voor deze functie. Toen was ik er nog niet klaar voor. Nu wel. Het is eens wat anders dan alleen schaatsen", laat Van Veen weten. Hij gaat samenwerken met bondscoaches en technisch directeuren van verschillende sportbonden. "Het gaat niet alleen om olympische sporten. We zijn met vier performance managers. Onderling worden de verschillende sporten verdeeld."Van Veen vervangt Charles van Commenee, die na vier jaar stopt. Technisch directeur van NOC*NSF Maurits Hendriks laat weten blij te zijn met de komst van Van Veen. " Met Jan brengen we specifieke expertise binnen waarvan binnen TeamNL meerdere sporten kunnen profiteren." De Drent begint op 1 juli aan z'n nieuwe baan.Afgelopen weekend stapte Van Veen, na twee jaar, op als bondscoach van Duitsland. Daarvoor was hij schaatscoach bij ondermeer Team Corendon en Jong Oranje.