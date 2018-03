Nieuwe zorgvoorziening in Exloo open: 'Dat kleinschalige voelt prettig voor bewoners'

EXLOO - Na maanden keihard werken is het bijna af. Nog een paar laatste klusjes en de ouderen kunnen in de nieuwe ouderenzorgboerderij in Exloo.

"We hebben er hartstikke veel zin in", zegt Rita van Breden. Samen met haar dorpsgenoot Erica Georgius nam ze het initiatief om een nieuwe, kleinschalige woonvoorziening voor ouderen te beginnen in Exloo."Dat kleinschalige, dat doet goed, dat voelt prettig voor bewoners", legt Georgius uit. "Wij geloven erin dat, als je op een gegeven moment niet meer zelf thuis kunt blijven wonen en je gaat verhuizen naar een verzorgingstehuis, je het dan ook prettig vindt om dan in een landelijke kleinschalige omgeving te wonen."Met dat idee kochten de vrouwen, die elkaar kennen via de school in Exloo, een boerderij in het dorp om dat compleet te verbouwen tot wooncomplex voor ouderen. Naast een wooncomplex komt er ook een dagopvang.Er zijn volgens de dames genoeg mensen die op zo'n locatie willen wonen, maar het aanbod is klein. "Ik denk dat het inderdaad te weinig gebeurt", meent Van Breden. "Je ziet ook tegenwoordig dat er steeds meer kleinschalige woonzorgvoorzieningen her en der gebouwd worden en er is gewoon steeds meer vraag."En aan die vraag voldoet de nieuwe woonboerderij in Exloo. De dames zijn in ieder geval erg blij met hun plek. "We zitten in een prachtige boerderij die fantastisch verbouwd is, en de buitenomgeving is heel erg mooi", zegt Van Breden. "Aan de achterkant op de Hondsrug", valt Georgius haar bij. "Aan de voorkant zie je de straat, de trekkers en de bus bij wijze van spreken voorbij komen. En die buitenruimte is heel belangrijk bij het leveren van onze zorg."Begin april komen de eerste bewoners.